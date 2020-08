Mario Salas: "Me parece justo que Alianza Lima gané los 3 puntos ante Binacional" [VIDEO]

Un reclamo cuyo fallo tendrá sabor a triunfo. Así definen en Alianza Lima el escenario que derivará del pedido de puntos hecho ante las autoridades del fútbol para que se les otorgue como vencedores del duelo ante Binacional.

El compromiso, correspondiente a la hasta hoy suspendida séptima fecha del Torneo Apertura, estaba programado para jugarse el pasado domingo pero antes de la paralización del certamen fue suspendido debido a que los puneños incumplieron en protocolo sanitario para prevenir el Covid-19.

Mario Salas pide los tres puntos

En conferencia de prensa, el técnico Mario Salas no tuvo reparos en señalar que esperan que la Federación Peruana de Fútbol dé como ganador a su equipo ante Binacional. "Me parece justo (que Alianza gané los tres puntos). Me parece que tiene que ser. Estoy totalmente de acuerdo", señaló el estratega íntimo.

"Cuando no se cumplen los protocolos y cuando se pone en peligro a los jugadores por negligencia al incumplir protocolos de sanidad y viaje. Alianza está haciendo lo correcto y es necesario que la Federación Peruana de Fútbol emita una resolución sobre este tema", dijo Mario Salas.

Alianza ya presentó reclamo

Como se sabe, Alianza Lima confirmó que presentó la solicitud oficial a la Comisión de Justicia de la FPF exigiendo los tres puntos del partido ante Deportivo Binacional que fue suspendido por los casos positivos presentados en el club de puneño.

"El área legal ya tiene los tiempos y los detalles para presentar el reclamo a la Federación pidiendo los puntos del partido ante Binacional", expresó el director deportivo del club íntimo Víctor Hugo Marulanda.

Como se recuerda, antes de la suspensión toda la fecha siete del Torneo Apertura, las autoridades de la Liga 1 decidieron posponer el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Binacional por recomendación de la Comisión Médica del campeonato.