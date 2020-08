Liga 1: Campeonato se reiniciaría el martes 18 de agosto con la fecha 7

Buenas noticias. Tras obtener la autorización del Gobierno para el reinicio del fútbol peruano, la Liga 1 Movistar podría arrancar a partir del martes 18 de agosto con los partidos que faltaban jugarse de la jornada número 7.

La Federación Peruana de Fútbol ya presentó ante el Ministerio del Interior el plan de seguridad, código de sanciones y compromiso de buena conducta de los clubes y barristas, dejando todo listo para el esperado anuncio oficial que estará a cargo del IPD.

Fuentes del Gobierno indicaron que los encuentros correspondientes a la jornada 7 se jugarán martes, miércoles y jueves; y el próximo fin de semana se desarrollará la fecha 8. El presidente del IPD, Gustavo San Martín, adelantó que también se podría jugar en los domingos de inmovilización social obligatoria.

"Lo que viene ahora es la concientización del hincha. Ya lo hemos hecho con los clubes, también con jugadores de la selección. Todo eso se está coordinando. El punto de jugar domingos sí se ha conversado. Este domingo no, porque no se va reiniciar esta semana. Pero sí es una posibilidad, también se tiene que coordinar con la policía", declaró en RPP.

Con el partido Universitario vs Cantolao ya jugado (empataron sin goles) y el Alianza Lima vs Deportivo Binacional suspendido (el caso está en la Comisión Disciplinaria), los encuentros de la fecha 7 que deben disputarse a partir del martes 18 de agosto son los siguientes:

Carlos Stein vs Cusco FC

San Martín vs Municipal

Llacuabamba vs Ayacucho FC

Sport Boys vs Sporting Cristal

Cienciano vs Atlético Grau

Alianza Universidad vs Mannucci

César Vallejo vs Melgar

Sport Huancayo vs UTC

Comisión Médica FPF evalúa realizar nuevas pruebas moleculares

La Federación Peruana de Fútbol recogió el pedido de los clubes profesionales y la opinión de sus médicos para proteger la salud de los principales obreros de la industria futbolística y hacerle frente a la COVID-19 con más y mejores armas.

Desde que arrancaron los entrenamientos, los jugadores, comandos técnicos y trabajadores de los clubes han pasado quincenalmente por pruebas serológicas cuantitativas costeadas por la FPF. Sin embargo, muchas de ellas habrían dado falsos positivos perjudicando el trabajo de los entrenadores y provocando un daño emocional al entorno familiar de los supuestos infectados.

Como se sabe, los jugadores que salen positivos son enviados a cuarentena hasta que reciban el alta médica. Ante esta situación, varios clubes han tomado la iniciativa de solventar pruebas moleculares con sus propios recursos para tener diagnósticos más precisos. Equipos como San Martín y César Vallejo reportaron más de ocho contagiados con las pruebas serológicas cuantitativas, pero luego de pasar por las pruebas moleculares, arrojaron negativo.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, señaló que el Comité Organizador Local de la Liga 1 se reunió con la Comisión Médica para evaluar la aplicación de una nueva ronda de pruebas moleculares antes del reinicio del campeonato. La decisión será exclusiva de los profesionales de salud, pero hay voluntad de sacarlo adelante.

“El equipo de la Liga 1 y la Secretaría General se han reunido con la Comisión Médica para determinar la necesidad de aplicar las pruebas moleculares antes de reiniciar el campeonato. La Federación no decide, nosotros acatamos estrictamente lo que diga la Comisión Médica. Si la Comisión Médica nos dice que debemos aplicar pruebas moleculares, lo haremos”, afirmó Lozano en el programa “Las Voces del Fútbol”.