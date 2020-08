Con goles de Succar y Barco, Universitario hizo hoy partido de práctica

Si hay algo que quiere Ángel David Comizzo de su equipo es que cuide el cero en arco propio, que muestre solidez y recambios en la primera línea volantes y, principalmente, haya un importante poderío en ataque donde no se perdone nada. Variantes tiene en el plantel de Universitario que hoy realizó un partido de práctica combinado y aquí te contamos todos los detalles de las oncenas y goles.

Primero vale señalar que once confirmado aún no hay pensando en el próximo rival San Martín por la fecha 8 del torneo Apertura. Mientras los cremas esperan la confirmación del día y hora del partido, el estratega argentino Ángel Comizzo realiza partidos de prácticas en el Club de Playa San Agustín.

El equipo llamado "2" venció por 2-0 con goles de Alexander Succar y Jesús Barco, quienes el sábado también anotaron (2 goles cada uno) en la práctica que quedó 4-4. Aquel día también marcaron Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Alejandro Hohberg. Andan finos y con la "mecha prendida", situación que tiene muy feliz al comando técnico merengue.



¿Cómo alineó el equipo "1"? José Carvallo, Aldo Corzo, Brayan Velarde, Luis Valverde, Iván Santillan, Gerson Barreto, Armando Alfageme, Donald Millán, Paulo De La Cruz, Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos.

Mientras que el once del llamado equipo "2" fue el siguiente: Diego Romero, Diego Chávez, Nelinho Quina, Federico Alonso, Axel Chávez, José Zevallos, Jesús Barco, Alberto Quintero, Luis Urruti, Mathías Carpio y Alexander Succar. El gol de Barco, según fuentes internas del cuadro crema, fue desde fuera del área, mientras que el de Succar de “9”, en el área, en su lugar natural.

Recién mañana o pasado, Ángel Comizzo definirá el once con el que enfrentará a San Martín, pero sin duda estos partidos de práctica dejan en claro que hay plantel, variantes y mucho gol en ataque. Hay para elegir. El sistema elegido por el “Indio” es el 4-2-3-1 pero no descarta, pensando en un segundo tiempo si no se abre el arco, pasar al tradicional 4-4-2 con Dos Santos y Succar juntos.