¿Se jugará el domingo? FPF realizará un último esfuerzo para que el Alianza-Cristal se juegue el 23

Los domingos de inmovilización ciudadana parecían los días perfectos para los partidos de alto riesgo como los clásicos, sin embargo, del dicho al hecho hay un gran trecho y si bien desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunciaron la posibilidad de jugar en dichos días, lo cierto es que hasta ahora no cuentan con la aprobación del Gobierno Peruano.

Es por ello que el tan auspiciado Alianza Lima vs Sporting Cristal del próximo domingo 23 se encuentra en suspenso. Es más, la posibilidades de jugarse dicho día son muy escasas según pudo saber LIBERO.

Ahora bien, la FPF no se rinde y hoy realizarán un último esfuerzo para ver si desde el Gobierno Peruano les autorizan jugar la Liga 1 los días domingos.

¿Por qué no se puede jugar dicho día si sería un gran aliado para evitar aglomeraciones de hinchas? Principalmente porque el gobierno no puso en su decreto de urgencia que el rubro fútbol puede trabajar los domingos.

En ese sentido, lo que se viene es un largo trámite para que la FPF cuente con el beneplácito de las autoridades del país para que la Liga 1 pueda disputarse dichos días. Vale decir que hasta la fecha, más allá de los deseos y buenas intenciones, no cuentan con la aprobación del Gobierno Peruano.

En caso no se pueda jugar el domingo, el Alianza Lima vs Sporting Cristal pasaría a jugarse el lunes 24 tal cual el Universitario vs San Martín. El resto de la fecha 8 de la Liga se jugaría entre el martes y el miércoles.