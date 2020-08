Liga 1 no se jugará domingos: Gobierno autoriza jugar la fecha 8 entre lunes y miércoles

Confirmado. La Liga 1 no se jugará en el próximo domingo de inmovilización ciudadana debido a que la FPF no logró la autorización del Gobierno peruano para poder disputar los partidos correspondientes a la fecha 8 del Torneo Apertura 2020.

El Alianza Lima vs Sporting Cristal y el Universitario vs San Martín, partidos de alto riesgo, estaban llamados a jugarse ese día, no obstante, sin el permiso correspondiente lo más seguro es que se disputen el lunes 24 de agosto.

El resto de la fecha 8 de la Liga 1 se completaría entre el martes 25 y miércoles 26 del presente mes.

Vale destacar que más allá de las intenciones de la FPF de poder usar los domingos de inmovilización como fechas para partidos de alto riesgo lo cierto es que ya son dos mazazos para la Liga 1 en dos domingos.

Si en el pasado domingo no se obtuvo el permiso para que los clubes puedan entrenarse, en el próximo no podrán jugarse los partidos que reunían a los clubes grandes del país y con más propensión a convocar aglomeración de hinchas más allá del compromiso entre FPF, Liga 1, Policía Nacional y barristas de los propios clubes.

Torneo Apertura 2020 Pos. Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Dif. 1. Ayacucho FC 16 7 5 1 1 15 7 8 2. Alianza Universidad 16 7 5 1 1 11 5 +6 3. Binacional 13 6 4 1 1 11 6 +5 4. Universitario* 13 7 4 2 1 12 8 +4 5 Sport Huancayo 11 7 3 2 2 9 6 +3 6. Melgar 11 7 3 2 2 9 8 +1 7. Cienciano 10 7 3 1 3 5 8 -3 8. Municipal 10 7 2 4 1 6 4 +2 9. Academia Cantolao 10 7 3 1 3 5 8 -3 10. Carlos A. Mannucci 9 7 2 3 1 10 9 +1 11 Cusco FC 9 7 3 0 4 12 13 -1 12 UTC 9 7 2 3 2 7 8 -1 13 Sporting Cristal 8 7 2 2 3 9 8 +1 14 San Martín 8 7 2 2 3 8 11 -3 15 César Vallejo 7 7 1 4 2 6 7 -1 16 Alianza Lima 7 6 2 1 3 5 8 -3 17 Sport Boys* 7 7 2 2 3 15 19 -4 18 Carlos Stein* 4 7 1 2 4 5 11 {6 19. D.Llacuabamba 4 7 1 1 5 11 19 -8 20. Atlético Grau 3 7 0 3 4 3 7 -4

* Comisión de Licencias les restó un punto a Universitario, Sport Boys y Carlos Stein.