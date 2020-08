Cantolao sobre Yuriel Celi: "Este fin de semana se sabrá si se va o no a Racing de Argentina"

En tiempos de pandemia, el nombre de Yuriel Celi apareció con fuerza en los principales medios argentinos tras su posible llegada a la Superliga: Racing Club mostró interés en contratar al joven futbolista de Academia Cantolao. Si bien en últimos días parecía estar resuelto la novela deportiva con un final feliz, desde Argentina informaron que aún el fichaje no está cerrado por un tema económico.

De acuerdo con la prensa extranjera, las negociaciones entre Racing Club y Academia Cantolao se complicaron por las presentaciones económicas de Yuriel Celi, quien destacó con la selección peruana sub-17 en el sudamericano de la categoría realizado en nuestro país.

En ese sentido, el representante del mediocampista de 18 años, Elio Casareto, desmintió mediante sus redes sociales que el pase se haya caído. "Sobre unas declaraciones que publican algunos medios, quiero decir que fueron hechas hace semanas cuando no habían ofertas. Inteligentemente, estas declaraciones han sido transportadas al futuro porque no he atendido ninguna llamada. El futbolista y el club decidirán su futuro", precisó.

Ahora, el delegado del cuadro 'chalaco', Tomás Acha, se pronunció sobre el caso de Yuriel Celi y aseguró que, a más tardar en los próximos días, se conocerá si el talentoso volante peruano arribará a la Primera División de Argentina.

"El tema de (Yuriel) Celi se encuentra negociaciones porque también pasa por un tema que el jugador quiere ver sus propios intereses, sin embargo este fin de semana, a más tardar, se sabrá si se va o no a Racing Club", explicó Acha al programa "Hora Punta" de radio Ovación.

El último capítulo

Según "TyC Sports", Racing de Avellaneda enviará una última oferta para poder fichar a Yuriel Celi. De ser negativa la respuesta de Celi, el club dirigido por Sebastián Beccacece dará por finalizadas las negociaciones. ¡A esperar!