FPF elimina un descenso: solo tres clubes bajarán de la Liga 1

Cambio de último momento. La FPF informó que no ya no serán cuatro los clubes que perderán la categoría al final de la Liga 1, sino tres. ¿Por qué el cambio? A falta de anuncio oficial, debido a que ya no habrá un club que ascienda de la Copa Perú.

A través de una resolución, la FPF detalla que deja sin efecto el artículo 13 del Reglamento de la Liga 1 en referencia a la cantidad de clubes que descenderán de categoría.

En ese sentido, el modificado artículo 13 sostiene que serán 3 los clubes que bajarán a la Liga 2, además de señalar que un club que fuera sancionado durante el transcurso de la Liga 1 con "el descenso a la categoría inferior, la exclusión o la desafiliación", dicho equipo ocupará el último lugar de la tabla acumulada.

La FPF especifica, además, que no habrá descensos en la presente temporada de la Liga 2, por lo que el torneo de Segunda División tendrá 12 clubes en el 2021.

La Liga 1, por su parte, se mantendrá con los 18 clubes para el 2021 de acuerdo a la planificación presentada por la FPF a principios de año.

Cabe destacar que el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP aseguró que la Copa Perú no se volverá a jugar en la presente temporada. Apenas llegó a disputarse la etapa distrital del popularmente conocido como fútbol macho.