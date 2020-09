Jack Durán y su mensaje a Universitario: "Me veo puntero el lunes" [VIDEO]

Universitario y Alianza UDH protagonizarán uno de los encuentros más emotivos de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo dirigido por Ángel Comizzo es líder del campeonato con 19 unidades, pero el cuadro huanuqueño ocupa la segunda posición con 18 unidades.

Jack Durán, uno de los referentes de Alianza UDH, habló sobre el partido que sostendrán ante los cremas. El delantero se mostró optimista en sumar los tres puntos y recuperar el primer lugar del Torneo Apertura.

"Me veo puntero el lunes. Este equipo puede llegar lejos y cumplir las metas. La 'U' después de la pandemia ha venido jugando bien, tienen un buen plantel y en un contragolpe te pueden 'matar' y tenemos que estar atentos a eso", indicó Jack Durán a DirecTV Sports.

El delantero se recuperó de la lesión que lo obligó a perderse los últimos encuentros de Alianza UDH. Durán señaló que se encuentra en buenas condiciones físicas, pero no es seguro su presencia ante Universitario.

"Desde el lunes (31 de agosto) he empezado a hacer trabajos en campo, me siento bien, sin ningún dolor y apto para la alta competencia. De momento, no doy 90 minutos por lo que físicamente no estoy bien, y si juego o no ante la 'U' dependerá del 'profe'", indicó Jack Durán a DirecTV Sports.