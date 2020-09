Diego Guastavino se une a la causa: "Hoy me pongo la camiseta de EmbajadUr Crema"

EmbajadUr Crema sigue reuniendo el apoyo de jugadores que pasaron por Universitario de Deportes. Esta vez Diego Guastavino, futbolista del Mannucci, ya forma parte del proyecto liderado por Carlos Orejuela, Carlos Galván, Rainer Torres y Miguel Ángel Torres que busca salvar a la U de la liquidación.

Mediante sus redes sociales, diversos grupos de hinchas mostraron su apoyo al proyecto y señalaron que seguirán trabajando para cumplir con el objetivo. Diego Guastavino, exjugador de Universitario, se sumó a EmbajadUr Crema.

El atacante uruguayo salió campeón con la 'U' en la temporada 2013, último título nacional de los cremas, y no ocultó su cariño por el club. Guastavino indicó que Universitario viene jugando el partido más importante de su historia y necesita el apoyo de sus hinchas para ganarlo.

"Hola gente crema. Hoy el club merengue está jugando su partido más importante fuera de las canchas y para ganarlo necesitamos el esfuerzo y apoyo de todos los hinchas. También unir todas las partes. Sabemos lo que genera esta hinchada, lo que mueve. Por eso hoy me pongo la camiseta de EmbajadUr Crema", señaló 'Guasta'.

Como se recuerda, en sus primeros días de su lanzamiento, el proyecto recibió críticas y fue cuestionado por el 'Puma' Carranza, uno de los ídolos de Universitario. Rainer Torres no dudó en responder a las inquietudes de los fanáticos y del ex volante de la 'U'.

"En verdad me da pena lo que dijo el 'Puma'. Tengo que decir una cosa, dijo que se buscaba ganar protagonismo y tengo que decir que yo tengo un nombre en el club. Así le duela a quien le duela, yo tengo mi nombre en la historia del club. No tengo que hacer nada para tener reconocimiento de la gente. Me sorprendió y me dio pena", señaló Rainer Torres.

EmbajadUr Crema pagó deuda a extrabajadores de Universitario

Mediante sus redes sociales, EmbajadUr Crema anunció que este sábado 5 de setiembre pagaron la deuda de extrabajadores de Universitario.

Olga Gómez, Jessica Castro, Joselyn Abad y Luis Alberto Flores Pérez fueron los extrabajadores de Universitario que cobraron su deuda.

La deuda se pagaría en el 2023

De acuerdo a lo que sostiene Rainer Torres, la meta es llegar a diciembre del 2023 saneados, sin deuda concursal ni administraciones temporales. "Nuestro objetivo es llegar al Centenario como el club lo merece, como dicta la historia”, refiere.

Una vez que se logre el aporte mensual de los hinchas, la deuda se pagaría en tres fases: las acreencias laborales en la fase 1, luego las acreencias comerciales en la fase 2 y, finalmente, las acreencias de Gremco y Sunat.