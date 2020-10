Alianza Lima vs Cienciano: equipo de Salas obligado a ganar para escapar de una crisis deportiva

La fase 1 cerrará hoy para Alianza Lima y todos apuntarán al desempeño que ofrezca el equipo de Mario Salas ante Cienciano porque después del partido de esta tarde (3:30 p.m.), el técnico será evaluado por el ‘Fondo Blanquiazul’.

Las opiniones de Daniel Ahmed (Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo del club) y Víctor Hugo Marulanda (Director deportivo) también serán tomadas en cuenta para la decisión final sobre el futuro del chileno que llegó con bombos y platillos en junio a renovar el estilo de Alianza Lima.

Si bien el ‘Turco’ Ahmed adelantó que el ‘Comandante’ Salas lidera un proyecto a largo plazo, existen otros pensamientos incluso del Fondo. Y está claro. los resultados negativos no ayudan a sostener el proyecto y ponen en tela de juicio la continuidad de Mario Salas, cuyo contrato vence en diciembre del 2021.

De otro lado, para el compromiso de hoy Salas no se guardará nada. Gómez, el venezolano Quijada, Ballón y el chileno Rubio serán de las partidas. El que no participará será Miguel Cornejo por suspensión. Hoy es ganar o ganar, no hay otro resultado para los ‘íntimos’ y la hinchada lo sabe. Alianza Lima están solo 6 puntos arriba de Boys que está en zona de descenso.

Otras noticias de los 'íntimos'

- Tras la baja de Beto Da Silva (por tres semanas), los únicos delanteros en Alianza Lima son el chileno Patricio Rubio, Gonzalo Sánchez y Sebastien Pineau.



- El estadio Alejandro Villanueva volverá a ser escenario en la Fase 2. Así lo confirmó la Liga 1, es más será uno de los estadios que más se utilizarán.