Tito Ordóñez: "Alianza Lima está en crisis futbolística, pero nunca hay tomar decisiones en caliente"

Los últimos resultados negativos en Alianza Lima, incluido los de la Copa Libertadores, dejan en claro no se ha hecho una buena planificación para encarar la Liga 1 de esta temporada y Tito Ordoñez, delegado del club victoriano, es consciente de la situación que atraviesa el actual equipo de Mario Salas.

"Alianza Lima está en una crisis futbolística. En una crisis hay que tener tranquilidad y mucha sangre fría. Nunca tomar decisiones en caliente. Cuando el partido termina, no evalúes y evalúa al día siguiente. Creo que ese sería el camino", señaló Tito Ordoñez a Ovación.

Asimismo, el delegado de Alianza Lima confesó que a Mario Salas le está contando agarrarle la mano al equipo. Como se recuerda, el 'Comandante' llegó en junio a Lima a ponerse a trabajar los blanquiazul luego de ser fichado en mayo.

"El profesor Mario Salas heredó estos jugadores, seguramente ellos no tienen las características para la línea futbolística que tiene el señor Salas. Eso les está costando mucho. Parece ser que este es un año de transición para Alianza Lima. Sabemos que el profesor Salas es estudioso, trabajador al máximo y muy versátil", agregó el directivo.

De otro lado, Tito Ordoñez fue consultado por la respuesta de la FPF ante una carta firmada por algunos clubes para la convocatoria de una Asamblea de Bases. "No existe nada mejor que transparentar las acciones. La carta que firmaron varios clubes pide un informe, una transparencia. No parte del principio del cuestionamiento, sino de que soy un asambleísta, soy el que elijo el directorio, por lo tanto solicito que se me haga un informe de estos puntos", detalló el delegado de Alianza Lima.

Por último dijo :"La respuesta de la FPF, según mi concepto, no es la idónea porque no cuesta nada transparentar. Otro punto es que el señor Lozano convoque una Asamblea. Otra posibilidad es que el Directorio tiene la facultad de convocarla. Hay maneras de convocar. Eso se hace por el beneficio del fútbol peruano. La respuesta no termina siendo buena", concluyó.