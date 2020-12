Agente de Gabriel Achilier sobre negociación con Alianza: "No venimos a romper un acuerdo"

La situación de Gabriel Achilier se ha entrampado en Alianza Lima por estos días. Y es que el descenso a la Liga 2 y el actual reclamo en busca de quedarse en la Liga 1 han complicado el panorama del experimentado defensa ecuatoriano respecto al acuerdo que ya se tenía.

Así, Santiago Arbide, su agente, señaló que no buscan disolver el acuerdo que ya tenían con Alianza Lima dada la complicada situación que vive el club, sino encontrar una solución para ambas parte.

"No venimos a romper un acuerdo, venimos a solucionar un tema que está pasando", detalló Arbide en diálogo con Movistar Deportes.

Tras ello, remarcó que son conscientes que la situación inicial ha cambiado debido al descenso en cancha de Alianza Lima, lo cual complicaron diferentes puntos del acuerdo inicial.

"Han especulado muchas cosas, yo soy el primero que quiere explicar la situación porque no hay nada raro, hay muchas circunstancias que están complicando la situación de Gabriel. Él quiere dar su punto de vista pero esta situación la tiene que aclarar el club y así va a ser en los próximos días", acotó.

"Tenemos que resolver una situación contractual pero lo principal es que las circunstancias que había en un principio cambiaron, algo que no había sucedido en 80 años pasó y eso complicó las cosas", agregó el representante.

Finalmente, Arbide detalló que aguardarán la decisión final de la FPF para definir con claridad el acuerdo con Alianza Lima, ya que todo seguirá estancado hasta que se sepa si los 'íntimos' jugarán la Liga 1 o la Liga 2 en el 2021.

"No depende de nosotros, hay una situación que conocen bien en la Federación Peruana que se tiene que resolver y mientras que no se resuelva somos parte de lo que está pasando, pero no depende de nosotros, ni del club. Cuando la Federación resuelva, todo va a avanzar pero mientras no den un dictamen final esto sigue parado", sentenció.