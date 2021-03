Oscar del Portal critica a la FPF tras fallo del TAS en favor de Alianza: "Es una vergüenza" – VIDEO

Tras conocerse el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en favor de Alianza Lima que, además, les permitirá volver a la Primera División del fútbol peruano, el periodista de América Televisión, Oscar del Portal, se mostró fastidiado por la gestión de Agustín Lozano al mando de la Federación Peruana de Fútbol.

"Me cuentan que el señor Lozano está reunido para ver qué va a resolver a raíz de esto, y eso pasa cuando hacen las cosas mal. Lozano le paga planillas a Stein, Llacuabamba, le paga planillas a Grau y bueno, hasta salado es", indicó.

Además, agregó: "A mi no me alegra esta decisión, y no porque quiero que Alianza esté en Segunda, no, sino porque es una vergüenza para el fútbol peruano; es una vergüenza que se maneje tan mal el fútbol peruano, porque los que están encargados de impartir justica, son injustos, financiera y deportivamente".

"Cómo una Federación le va a pagar planillas a equipos. Cómo una Federación va a resolver de forma parcializada ante un caso comprometedor entre equipos. No hay justicia deportiva, no hay buena gestión", agregó.

Finalmente, comentó: "Esto después nos lleva a criticar a los equipos que nos representan internacionalmente. Cómo criticamos a esos equipos si quienes les tienen que dar las herramientas hacen todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por votos? ¿Para después permanecer en el cargo?".

(Fuente: América Televisión)