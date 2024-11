Fútbol femenino: jugadora denuncia discriminación por ser de la sierra

Esta situación se suscita tras un reclamo presentado por el club Quimeras en contra de Doradas respecto a que Barturén no debe participar ya que no nació en Lambayeque .

“Hay más chicas que no son de Lambayeque y les permiten jugar. Dicen que porque ya las conocen y como yo no soy conocida, no debo jugar. Siento que me discriminan”, señaló a Líbero la deportista, quien radica en Chiclayo y es estudiante de Contabilidad en una universidad privada de la región Lambayeque.