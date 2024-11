Néstor Bonillo anota tres nombres del Cusco vs Alianza Lima para la Selección Peruana

Néstor Bonillo es el preparador físico de la selección.

"El primer día que fui a la Videna conversé con el profesor Ricardo Gareca. Fue una conversación larga, como de una hora. Me enseñó una estadística y me dijo por qué me había convocado", declaró Sandro Rengifo en septiembre del año pasado. El 'Tigre', desde entonces, no le ha quitado los ojos.