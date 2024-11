Alianza Lima desea contar con Carlos Bustos para la temporada 2022

En la directiva del club 'Íntimo' desean hacer bien las cosas y ya planean lo que puede ser la siguiente temporada, no se quieren despegar de lo que será la Liga 1 2021 pero tampoco quieren dejar nada al azar para el otro año por eso no dudan en intentar renovar pese a no haber iniciado negociaciones aún. Recordemos que Carlos Bustos llegó recién en los primeros meses del año por la "experiencia" que tuvo el DT dirigiendo el ascenso en México.