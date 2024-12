¡Se queda la 'Bustoneta'! Carlos Bustos continuará en Alianza Lima por todo el 2022

"Uno cuando tiene la suerte de que lo llame un equipo grande son vivencias que no se deben dejar pasar, tener la chance de dirigir Alianza Lima es importante. Era algo que no dudamos ni un minuto de tomarlo y estoy contento de haber tomado esta decisión, hay mucha gente trabajando detrás", declaró Carlos Bustos a Gol Perú. El técnico no se refirió a la renovación pues está concentrado en terminar la temporada con el título.