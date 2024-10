Yoshimar Yotún y la vez que confesó su deseo por jugar un clásico con Alianza

En un live de ambos jugadores realizado hace algún tiempo, 'Aladino' incluyó a Yoshi en el once de los jugadores que desean estar en Alianza Lima . “Yo armé mi once con los que desean estar en Alianza”, comentó Cueva en ese entonces.

“Tú me dijiste que te mueres por jugar un clásico, y yo te dije sí, es lindo, yo he jugado solo uno y lo he ganado gracias a Dios. Te dije, tu perfil es aquí (Alianza Lima)”, sostuvo Christian Cueva en la transmisión.