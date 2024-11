Brilló como jugador en Alianza Lima y ahora quiere entrenar al cuadro blanquiazul

El 'charrúa' fue entrevistado a propósito del duelo entre Perú vs. Uruguay y también se dio tiempo para referirse a su deseo de entrenar a Alianza Lima.

"A mí me gustaría dirigir a Alianza Lima y espero que algún día el dirigente de Alianza me llame para dirigir al equipo. Mi equipo y yo estamos preparados para poder dirigir a cualquier plantel, no solo a Alianza", dijo durante entrevista con D'Pase.