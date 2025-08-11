La sorpresa que alista Gorosito en el once titular de Alianza Lima contra la U. Católica

Alianza Lima juega contra la U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los blanquiazules tienen la obligación de ganar para iniciar la llave de la mejor manera. Por ello, 'Pipo' Gorosito alista una sorpresa en su oncena titular.

Según informó Marcello Merizalde en su cuenta de X, Gianfranco Chávez se proyecta como titular ante la U. Católica. El defensor de 27 años tiene la confianza de Gorosito y podría ser la gran novedad del cuadro blanquiazul.

Las prácticas que se realizarán este martes 12 de agosto, en la previa del duelo continental, Gorosito definirá el once. Chávez podría ser dupla con Garcés en la saga central. Como se recuerda, Carlos Zambrano está suspendido tras ser expulsado en el duelo contra Gremio.

Gianfranco Chávez sería titular ante la U. Católica

Otra de las novedades que presentaría el once de Alianza Lima sería la vuelta de Eryc Castillo. El extremo ecuatoriano se recuperó de su lesión y será convocado para el duelo ante la U. Católica. Su velocidad es clave para superar a los defensores.

Paolo Guerrero también superó su lesión y podría volver al once de Alianza Lima. El 'Depredador' es uno de los referentes del cuadro blanquiazul y su presencia es clave en el funcionamiento ofensivo.

Carlos Zambrano habló sobre la llave contra la U Católica

En una entrevista contra Ovación, Carlos Zambrano indicó que en los partidos 'mata-mata' puede suceder cualquier cosa, por ello no se sienten superior a su rival del turno. Aseguró que el grupo está tranquilo, con la ilusión de hacer historia en la Copa Sudamericana.

"En los mata-mata pasa cualquier cosa y no nos sentimos menos que nadie. Hay que ir paso a paso en este tipo de torneos. La U. Católica de Ecuador seguro será más complicado que Gremio y Boca, porque será un equipo que luche y meta más", expresó el central.