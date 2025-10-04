Alianza Lima incorporará a dos futbolistas de selección a su plantel: "Regresando..."

Tras la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima ha centrado toda su campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1, con el firme objetivo de salir campeón nacional a final de año. Para reforzar ese anhelo, los blanquiazules incorporarán a dos futbolistas de élite que actualmente juegan en la selección peruana. A continuación te contamos absolutamente todos los detalles.

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante sus redes sociales, los íntimos tienen noticias para todos sus aficionados y la primera información que brindó es respecto al once inicial que usará Néstor Gorosito ante Alianza Universidad. Sergio Peña y Alan Cantero estarían desde el arranque para buscar los tres puntos en Huánuco y seguir en la lucha por levantar un nuevo trofeo nacional.

Sin embargo, lo más importante es que dos elementos de la selección peruana volverían a jugar, y nos referimos a Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Recordemos que el 'Káiser' se perdió el duelo con Atlético Grau porque fue expulsado una fecha antes, mientras que su dupla en la defensa ya cumplió con las cuatro jornadas de suspensión que le había impuesto la Liga 1. De esta forma, Alianza Lima podrá contar nuevamente con sus centrales titulares. "También estarían regresando", indicó el mencionado comunicador.

Los centrales volverán a jugar en Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: hora y dónde ver

Por la fecha número 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, Alianza Lima visitará a Alianza Universidad de Roberto Mosquera en el Estadio Municipal Heraclio Tapia León, este domingo 5 de octubre. El partido, que definirá si los blanquiazules siguen o no en competencia, está programado para las 12.00 horas de todo Perú. Es decir al medio día.

Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano, vía DirecTV. Además, si quieres ver el partido totalmente online podrás hacerlo a través de L1 MAX Móvil y también en el minuto a minuto del diario Líbero, donde te brindaremos todos los detalles y videos de los goles al instante.