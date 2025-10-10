¡Tiene magia! Alianza Lima muestra a su "diferente" para conquistar el 2026

El Torneo Clausura entró a su recta final y Alianza Lima ve complicado el panorama de poder levantar el título para tristeza de su hinchada blanquiazul. En medio de esta situación, y mientras la Liga 1 se detuvo por la fecha FIFA, el club captó la atención de los aficionados con una publicación que realizó.

Se trata de un futbolista con el que el cuadro ‘íntimo’ espera poder lograr todos los objetivos de la temporada 2026 y revertir la situación de lo vivido en el 2025 donde podrían quedarse con las manos vacías. Como era de esperarse, la imagen genera la ilusión en los aficionados del conjunto victoriano.

Alianza Lima captó la atención de los hinchas en redes sociales

Tal como puede verse en las recientes publicaciones de Alianza Lima, aparecen algunos jugadores del plantel de Néstor Gorosito, como es el caso de Fernando Gaibor. El futbolista ecuatoriano es uno de los refuerzos más importante de la temporada que se ganó el corazón de la hinchada.

Aunque solo se trata de fotografías que el club blanquiazul compartió en redes sociales, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de sus seguidores, quienes siguen de cerca todo el contenido que se difunde.

Alianza Lima luce a sus principales figuras en entrenamiento

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Luego de su derrota en Huánuco ante Alianza Universidad por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys la siguiente fecha, el próximo jueves 16 de octubre.