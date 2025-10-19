0
EN DIRECTO
Cristal vs Garcilaso por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Las 3 novedades que alista 'Pipo' Gorosito en busca del triunfo de Alianza Lima en Huancayo

Alianza Lima está listo para enfrentar a Sport Huancayo, en un duelo donde el DT Néstor Gorosito sorprendería hasta con tres novedades en el once blanquiazul.

Mauricio Ubillus
Néstor Gorosito sorprenderá al alinear a tres de sus figuras para enfrentar a Sport Huancayo.
Néstor Gorosito sorprenderá al alinear a tres de sus figuras para enfrentar a Sport Huancayo. | Composición Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima tiene una verdadera final este lunes, cuando visite a Sport Huancayo en la ciudad 'Incontrastable' por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules están obligados a sumar de a tres en su lucha por quedar entre los cuatro primeros del acumulado, por lo que el DT Néstor Gorosito alista tres novedades en busca de un triunfo.

Kevin Quevedo y una llamativa foto tras golpe durante partido.

PUEDES VER: La reveladora foto que confirma el estado de Kevin Quevedo tras sufrir duro golpe en la cabeza

La delegación aliancista ya se encuentra en Huancayo y tuvo un último entrenamiento con miras al compromiso frente al 'Rojo Matador', en donde el estratega argentino probó a una alineación con algunas sorpresas, más precisamente de tres jugadores que no venían sumando minutos en los últimos duelos del equipo.

Las 3 novedades que alista Néstor Gorosito en Alianza Lima ante Sport Huancayo

El mediocampo sufrirá un cambio radical para el compromiso, pues del equipo que venció a Sport Boys solo se mantendrá Jesús Castillo como volante de primera línea. De acuerdo al periodista Gerson Cuba, los nombres que variarán son los de Pablo Ceppelini y Alessandro Burlamaqui, quienes serán los mixtos titulares en reemplazo de los habituales titulares, Fernando Gaibor y Sergio Peña.

Pablo Ceppelini, Alessandro Burlamaqui

Pablo Ceppelini y Alessandro Burlamaqui serían titulares como volantes mixtos en el Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Foto: Composición Líbero

Por su parte, la tercera novedad estará en el ataque, según el citado comunicador. Como se sabe, Kevin Quevedo sufrió una conmoción cerebral en los primeros minutos del duelo frente a los rosados, por lo que su lugar como extremo derecho lo tomará el argentino Gaspar Gentile, quien no se había podido adueñar del puesto desde su llegada a mitad de año.

Gaspar Gentile, Alianza Lima

Gaspar Gentile sería la última novedad en la alineación de Alianza Lima ante Sport Huancayo. Foto: Alianza Lima

Alineación de Alianza Lima ante Sport Huancayo

Es preciso señalar que los tres futbolistas antes mencionados no son las únicas variantes en la formación de Alianza Lima, pues hay otras dos figuras del plantel que volverán para medirse con Sport Huancayo: Guillermo Viscarra, quien ya está de vuelta después de los amistosos con la selección boliviana; y Hernán Barcos, quien cumplió sus dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Alianza Universidad.

Este puede ser el once titular que preparó Gorosito para superar al 'Rojo Matador' de visita: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Pablo Ceppelini, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Hernán Barcos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura: resultados de hoy de la fecha 15

  2. Universitario empató 0-0 y complicó su liderato de la tabla: Así se movieron las posiciones

  3. Sporting Cristal vs Garcilaso EN VIVO por L1 MAX ONLINE GRATIS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano