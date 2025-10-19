- Hoy:
Las 3 novedades que alista 'Pipo' Gorosito en busca del triunfo de Alianza Lima en Huancayo
Alianza Lima está listo para enfrentar a Sport Huancayo, en un duelo donde el DT Néstor Gorosito sorprendería hasta con tres novedades en el once blanquiazul.
Alianza Lima tiene una verdadera final este lunes, cuando visite a Sport Huancayo en la ciudad 'Incontrastable' por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules están obligados a sumar de a tres en su lucha por quedar entre los cuatro primeros del acumulado, por lo que el DT Néstor Gorosito alista tres novedades en busca de un triunfo.
PUEDES VER: La reveladora foto que confirma el estado de Kevin Quevedo tras sufrir duro golpe en la cabeza
La delegación aliancista ya se encuentra en Huancayo y tuvo un último entrenamiento con miras al compromiso frente al 'Rojo Matador', en donde el estratega argentino probó a una alineación con algunas sorpresas, más precisamente de tres jugadores que no venían sumando minutos en los últimos duelos del equipo.
Las 3 novedades que alista Néstor Gorosito en Alianza Lima ante Sport Huancayo
El mediocampo sufrirá un cambio radical para el compromiso, pues del equipo que venció a Sport Boys solo se mantendrá Jesús Castillo como volante de primera línea. De acuerdo al periodista Gerson Cuba, los nombres que variarán son los de Pablo Ceppelini y Alessandro Burlamaqui, quienes serán los mixtos titulares en reemplazo de los habituales titulares, Fernando Gaibor y Sergio Peña.
Pablo Ceppelini y Alessandro Burlamaqui serían titulares como volantes mixtos en el Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Foto: Composición Líbero
Por su parte, la tercera novedad estará en el ataque, según el citado comunicador. Como se sabe, Kevin Quevedo sufrió una conmoción cerebral en los primeros minutos del duelo frente a los rosados, por lo que su lugar como extremo derecho lo tomará el argentino Gaspar Gentile, quien no se había podido adueñar del puesto desde su llegada a mitad de año.
Gaspar Gentile sería la última novedad en la alineación de Alianza Lima ante Sport Huancayo. Foto: Alianza Lima
Alineación de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Es preciso señalar que los tres futbolistas antes mencionados no son las únicas variantes en la formación de Alianza Lima, pues hay otras dos figuras del plantel que volverán para medirse con Sport Huancayo: Guillermo Viscarra, quien ya está de vuelta después de los amistosos con la selección boliviana; y Hernán Barcos, quien cumplió sus dos fechas de suspensión por haber sido expulsado ante Alianza Universidad.
Este puede ser el once titular que preparó Gorosito para superar al 'Rojo Matador' de visita: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Josué Estrada, Pablo Ceppelini, Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Hernán Barcos.
