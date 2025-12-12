Los números de Luis Ramos en América de Cali, flamante fichaje de Alianza Lima para 2026

El gran objetivo de Alianza Lima es ser campeón de la Liga 1 para dejar atrás los años sin títulos. Por ello, desde la directiva están buscando forjar un plantel rico en la defensa y también en el ataque. Para ello, sumarán a Luis Ramos, delantero de la selección peruana de 25 años que en su última temporada dejó una cuota de goles positiva en el América de Cali.

Luis Ramos se convertirá en el nuevo nueve de Alianza Lima luego de destacar en el América de Cali. El jugador llega a la institución blanquiazul y esto ha generado mucha ilusión entre la hinchada blanquiazul. Recordemos que el cupo de delantero se liberó tras la salida de Hernán Barcos.

Los números de Luis Ramos, nuevo delantero de Alianza Lima

Alianza Lima busca afianzarse con grandes refuerzos para la temporada 2026 y luchar por conseguir el campeonato de la Liga 1. En ese sentido, se anunció la llegada de Luis Ramos, quien llega del América de Cali, club donde estuvo como préstamo y tuvo la oportunidad de ganarse a la hinchada en base a goles.

El registro de Luis Ramos en América de Cali lo dejó con 50 partidos jugados, un total de 13 goles y 3 asistencias. El delantero peruano tuvo una destacada temporada en el equipo colombiano y fue cuestión de tiempo para que se gane el cariño de la hinchada.

¿En qué equipos ha jugado Luis Ramos?

La carrera de Luis Ramos a nivel profesional empezó en Carlos A. Mannucci y luego continuó en Deportivo Llacuabamba. Para el 2022, firmó por Deportivo Municipal y luego llegaría a Los Chankas. En el 2024 firmó por Cusco FC y de ahí daría el salto a América de Cali.