Alianza Lima se enfrenta a Inter Miami este sábado 24 de enero, a partir de las 17:00 horas locales, por la Noche Blanquiazul 2026. El duelo se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por Latina, además de L1 MAX. También puedes seguir el encuentro a través del minuto a minuto de Libero.pe.

Alianza Lima vs Inter Miami: previa del partido

En medio de un clima tenso debido a la denuncia por presunta violación contra tres de sus jugadores, el cuadro blanquiazul presentará a su plantel en un Matute que promete lucir un importante marco de público.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son bajas confirmadas tras estar separados del primer equipo. Fernando Gaibor tampoco jugaría al estar recuperándose de una lesión y se espera su vuelta para el inicio de la Liga 1.

Por su parte, las 'Garzas' visitarán por segunda vez la capital peruana y otra vez vendrá con Lionel Messi como su estandarte. Luis Suárez y Rodrigo Paul son otras figuras que estarán en el recinto victoriano.

Alianza Lima vs Inter Miami: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 18:00

México: 16:00

Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 14:00 (Los Ángeles)

Alianza Lima vs Inter Miami: canales

El partido será transmitido por Latina en señal abierta y por L1 MAX a través de operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. También puedes verlo por la aplicación One Football.

Alianza Lima vs Inter Miami: pronóstico y cuotas de apuesta

Inter Miami es favorito para vencer a Alianza Lima, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Alianza Lima Empate Inter Miami Apuesta Total 3.65 3.90 1.90 Betsson 3.65 3.25 1.72 Te Apuesto 3.73 3.78 1.93 Inkabet 3.65 3.25 1.72 Olimpo 3.50 3.70 1.80

Alianza Lima vs Inter Miami: estadio

Alianza Lima e Inter Miami se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute, y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.