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Alianza Lima ilusiona a hinchas e incorpora a exfutbolista de Flamengo para el Torneo Clausura
Un exjugador de Flamengo de Brasil sorprendió al lucirse en los entrenamientos de Alianza Lima y apunta a ser una de las sorpresas para el Torneo Clausura.
Alianza Lima es uno de los clubes que más expectativa genera en el mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules tienen la obligación de conquistar el segundo campeonato para consagrarse como campeones de la Liga 1 de manera automática y, para ello, se conoció que sumaron a un exjugador de Flamengo de Brasil a sus trabajos.
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Alianza Lima ilusiona a hinchas e incorpora a exfutbolista de Flamengo
La dirección deportiva de Alianza Lima sorprendió recientemente con el regreso de Cristian Neira al equipo. No obstante, este no sería el único ‘refuerzo’ para el segundo tramo de la temporada. Esto, ya que el periodista Gerson Cuba reveló que el futbolista Adriano Neciosup se unió a los trabajos del primer equipo.
El mediocentro se encontraba hace poco en las divisiones menores, pero recientemente el DT Pablo Guede decidió promoverlo al primer equipo para que se sume a los entrenamientos y pueda ser considerado en las convocatorias para el Torneo Clausura.
Adriano Neciosup entrena con el primer equipo de Alianza Lima
Cabe señalar que Neciosup es una de las jóvenes promesas que tiene la escuadra blanquiazul, donde destaca por su talento y desequilibrio en ataque. Además, ha integrado las filas de las categorías menores de la selección peruana. Por lo que, de sumar minutos, puede ser un gran atractivo para el club pensando en una venta a futuro.
Adriano Neciosup jugó en Flamengo de Brasil
El volante nacional ha demostrado su talento en cada una de las categorías inferiores en las que ha estado. Precisamente, en 2024 recibió la oportunidad de ser prestado a Flamengo de Brasil, donde se mantuvo en la Sub-20. Sin embargo, no logró consolidarse en el plantel y regresó a Alianza Lima al finalizar su préstamo.
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