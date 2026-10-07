Alianza Lima incorpora a tres futbolistas de élite para la recta final del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de la Liga 1 se reanudará este fin de semana y todos los clubes nacionales se preparan para afrontar intensos partidos, como es el caso de Alianza Lima. Los blanquiazules deben ganar todo lo que resta en la temporada si quieren salir campeones de Perú y, previo a su encuentro con Cusco FC en la ciudad imperial, incorporaron a tres elementos de élite.

Como sabemos, el certamen incaico se paralizó durante aproximadamente tres semanas debido a los amistosos que disputó la selección peruana, los cuales terminaron con saldo negativo. Pese a que no obtuvieron ni un solo triunfo, algunos de los futbolistas de la Bicolor lograron brillar y llenar los ojos de Mano Menezes, y ya volvieron a sus respectivos clubes para la recta final del campeonato.

Alianza Lima incorporó a tres futbolistas

En ese sentido, se supo que Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez ya se incorporaron a los entrenamientos de Pablo Guede en Alianza Lima de cara a la fecha número 11 del Torneo Clausura. "Los tres jugadores se reincorporaron hoy a los trabajos en EGB tras su paso por la selección peruana", indicó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, dejando claro que los íntimos ya cuentan con la presencia de sus figuras.

Asimismo, el comunicador resaltó lo siguiente: "Los futbolistas blanquiazules fueron los que más minutos sumaron con la Bicolor durante los amistosos. Vélez fue quien tuvo mayor participación, con 302 minutos, seguido por Garcés con 230 y Huamán con 201. En total, acumularon 733 minutos en cancha con la selección". Esto puede jugarle en contra a los blanquiazules.

Jairo Vélez fue quien más jugó con selección peruana.

Resulta que, al haber contado con bastantes minutos en el campo de juego, Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez pueden llegar con mucho desgaste físico de cara a la recta final de la Liga 1 2026. Incluso, ante un encuentro tan complicado como será el partido ante Cusco FC, por culpa de este sobreesfuerzo los jugadores podrían terminar lesionándose.