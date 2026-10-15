Mauro Cantoro elogió a futbolista de Alianza Lima tras victoria ante Cusco FC: "Es un muy buen jugador"

Alianza Lima consiguió tres puntos de oro en su visita a Cusco FC. Los blanquiazules vencieron por 2-1 a los Guerreros Dorados en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y se mantienen en la lucha por el Torneo Clausura. Tras el final del compromiso, Mauro Cantoro, ex futbolista de Universitario de Deportes, analizó el partido entre íntimos y cusqueños e hizo mención especial del rendimiento de uno de los jugadores del ‘compadre’.

Mauro Cantoro elogió a jugador de Alianza Lima tras victoria ante Cusco FC

Durante la última emisión del programa 'Desmarcados', el exjugador argentino se deshizo en elogios para Kevin Quevedo, quien arrancó de titular en Cusco y fue protagonista de una polémica jugada, luego que el VAR anuló un tanto suyo. Según Cantoro, el 'Pescadito' tiene grandes condiciones para volver a brillar en Alianza Lima y espera verlo más seguido en las alineaciones de Pablo Guede.

"Mano a mano hizo un golazo y es normal, es un chico que juega bien. Vamos a dárselo (el gol anulado) porque es casi legítimo. Tuvo sus explosiones, sus arranques. El chico es un muy buen jugador y todavía tiene para dar algo, pero tiene que ser profesional, tiene que hacer las cosas bien. Jugó un buen partido, se lo merece y ojalá siga mejorando", señaló.

De esta manera, Mauro Cantoro dejó en claro que Kevin Quevedo cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en una pieza importante de Alianza Lima en la recta final de la temporada. Ahora, el atacante tendrá el desafío de mantener su nivel y ganarse un lugar en el equipo titular de Pablo Guede, mientras los blanquiazules buscarán prolongar su buen momento para seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026.

Kevin Quevedo fue titular en el triunfo de Alianza Lima ante Cusco FC

¿Cómo le va a Kevin Quevedo con Alianza Lima en 2026?

En un 2026 marcado por la irregularidad y la falta de partidos, Kevin Quevedo registra apenas 11 encuentros jugados con camiseta de Alianza Lima, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores. Hasta el momento, el extremo de 29 años no ha marcado goles ni ha brindado asistencias.