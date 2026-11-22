Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura con una contundente goleada de 5-0 a FC Cajamarca. Los blanquiazules mandaron al descenso al cuadro cajamarquino y ahora están enfocados en la gran final de la Liga 1 2026. Tras el final del compromiso en Matute, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como 'Mr. Peet', no dudó en elogiar a dos jugadores íntimos: estamos hablando de Cristian Neira y Alan Cantero.

Mr. Peet elogió a Cristian Neira y Alan Cantero tras goleada de Alianza Lima a FC Cajamarca

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el relator futbolístico destacó las actuaciones del 'Rusito' y el argentino frente a FC Cajamarca. En el caso de Neira, resaltó su atrevimiento con el balón y señaló que si mantiene dicha actitud con cualquier rival y en cualquier circunstancia, podrá ganar un espacio en el equipo de Pablo Guede.

"Lo que mostró hoy Neira tendría que mostrarlo esté quien esté, tendría que pedirla esté quien esté. Hoy (ayer) la pedía siempre, se mostraba, hacía lujo, encaraba y eso lo tendría que hacer siempre ", dijo.

Mr. Peet destacó las actuaciones de Cristian Neira y Alan Cantero ante FC Cajamarca

Respecto a Cantero, Arévalo calificó como un 'partidazo' su actuación en el último compromiso y cuestionó a quienes intentan desmerecer su buen partido al tratarse de un rival que luchaba por el descenso: " Partidazo de Cantero . Me dirán 'Peter, FC Cajamarca no es el termómetro', si Cantero no hubiese hecho el partido que hizo, sí hubiera sido termómetro Cajamarca. El rival siempre es termómetro, todo depende de aquel que quiera destacar", añadió.

Mr. Peet destacó el rendimiento de Cristian Neira y Alan Cantero, y resaltó especialmente la actitud, el atrevimiento y la personalidad que mostraron ambos futbolistas ante FC Cajamarca.

Alianza Lima descansa hoy a la espera de conocer si hay final directa

Tras el partido del último sábado, el plantel dirigido por Pablo Guede se tomará este domingo libre a la espera de los resultados que se den en el Sporting Cristal vs Cienciano y Sport Huancayo vs Universitario. Recordemos que si Universitario sale campeón del Torneo Clausura, habrá final directa por la Liga 1. En tanto, si el certamen se lo llevan los celestes o el 'Rojo Matador', habrá semifinales y ello dará mayor tiempo de preparación al conjunto aliancista.