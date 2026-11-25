Alianza Lima recibió una importante noticia en la previa a la final de la Liga 1. El equipo blanquiazul podría recuperar a un futbolista que tiene una cotización de 750 mil euros en el mercado y que busca volver a estar disponible para afrontar este gran encuentro de la temporada: se trata de Marco Huamán.

Alianza Lima incorpora a futbolista valorizado en más de medio millón para la final de la Liga 1

De acuerdo con la información del periodista Gerson Cuba, el defensor se encuentra realizando trabajos de campo y estaría listo para volver a la actividad futbolística, por lo que podría convertirse en una opción para el conjunto íntimo de cara a la final.

Marco Huamán se perfila para llegar a la final de la Liga 1. Foto: Gerson Cuba

La evolución de Marco Huamán representa una noticia alentadora para Alianza Lima. El futbolista ya viene realizando trabajos de campo, un paso importante para su esperado regreso a las canchas. De esta manera, el defensor empieza a dejar atrás los inconvenientes físicos que lo alejaron de la actividad.

Su posible retorno le permitiría al comando técnico contar con una alternativa más en el plantel para afrontar la instancia decisiva de la Liga 1. No obstante, su presencia dependerá de cómo evolucione y de la evaluación que realice el cuerpo técnico antes de la final.

¿Cuánto vale Marco Huamán en el mercado?

De acuerdo con Transfermarkt, el futbolista blanquiazul tiene un valor de mercado de 750 mil euros, cifra que supera el medio millón y lo convierte en uno de los jugadores con una valoración importante dentro del plantel que dirige Pablo Guede.