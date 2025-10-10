Jugó en histórico club peruano y ahora declaró su amor por Cienciano: "El más grande"

Carlos Lugo regresó a Cienciano para asumir el cargo de gerente deportivo con el objetivo de clasificar al equipo a un torneo internacional en el 2026. Durante una entrevista, compartió su opinión sobre el significado que tiene el club cusqueño para él, a pesar de haber formado parte previamente de un equipo histórico de la Liga 1.

Carlos Lugo, exjugador de Sport Boys, consideró a Cienciano como el más grande del Perú

En la entrevista con el programa 'Conexión Cienciano', Lugo, quien fue campeón de la Copa Sudamericana y Recopa con el equipo cusqueño, declaró su amor calificando al club como el más grande del Perú, a pesar de haber jugado en Sport Boys en 2008.

"Estoy agradecido y contento, feliz por las cosas que me están sucediendo. Aceptamos el reto de poder estar con el plantel, acompañar a los jugadores y al cuerpo técnico. Es un orgullo para mí ser gerente deportivo de la institución más grande del Perú, como siempre lo digo", afirmó.

Carlos Lugo declaró que Cienciano es el más grande del Perú por encima de su exequipo, Sport Boys.

Las palabras de Carlos Lugo reafirman su amor por Cienciano, pues a pesar de que existan otros clubes de la Liga 1 que son considerados grandes como Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal, para el paraguayo la escuadra cusqueña es más que cualquiera.

Por otro lado, reafirmó su compromiso con la hinchada, reafirmando que los objetivos que tienen a corto y largo plazo para con Cienciano, pues siente que es importante clasificarse a la Copa Sudamericana y lograr la hazaña que él alguna vez logró.

"Debemos tratar de sacar los puntos que necesitamos, pelear por el cupo a la Copa Sudamericana. Se hará todo lo posible para estar allí y asegurar la clasificación internacional. También se está trabajando para el próximo año; hay que ser cautelosos con eso, pero el propósito es ver primero el plantel actual y luego pensar en lo que viene", finalizó.