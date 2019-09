Copa Perú: Tercera fecha de la Etapa Nacional se jugará entre equipos de la misma región

Nada mejor que una revancha o un clásico para recuperar fuerzas y sensaciones. La Etapa Nacional de la Copa Perú seguirá su curso este fin de semana con la disputa de la tercera fecha y con un aliciente para todos los clubes: partidos entre equipos de la misma región, en otras palabras, una reedición de las finales departamentales

Uno de los partidos a ver será el José Gálvez vs Sport Áncash. El equipo de Chimbote cayó por 3-2 ante Deportivo Llacuabamba, apenas sumó un punto en la tabla, pero tiene la oportunidad de recuperarse ante la 'Amenaza Verde', que sumó sus primeros puntos en la Etapa Nacional de la Copa Perú tras golear 4-0 al Racing Club de Ambo.

El DIM de Miraflores, por su parte, aspira a tener una revancha ante el Maristas de Huacho tras caer por 3-2 en la final de la Etapa Departamental de Lima.

El DIM llega motivado tras golear por 4-0 al Estrella Azul del Callao mientras el Maristas cayó por 2-0 ante San Juan de Yanacocha. Un posible triunfo del club miraflorino los colocaría con 7 puntos y con grandes opciones de clasificar a la segunda fase de la Etapa Nacional.

Otro duelos interesantes de la fecha será el Sport Chavelines, líder y gran candidato a ganar la Copa Perú, ante Deportivo Llacuabamba por la región La Libertad, el Coronel Bolognesi contra Juventud Alba Roja por la región Tacna y el Deportivo Garcilaso vs Yawars Ollantaytambo por la región Cusco.

Cómo se define la Copa Perú 2019

Los 32 clasificados a la segunda fase de la Etapa Nacional jugarán partidos de ida y vuelta. La misma tónica se repetirá en octavos y cuartos de final. Finalmente, los cuatro mejores jugarán la Finalísima de la Copa Perú. El ganador clasificará de manera directa a Primera División mientras el segundo y tercero jugarán el Cuadrangular Final por el Ascenso.

Programación de la tercera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú

José Gálvez (Áncash) vs Sport Áncash

DIM de Miraflores (Lima) vs Maristas de Huacho (Lima)

Bolognesi (Tacna) vs Juventud Alba Roja (Tacna)

Chavelines (La Libertad) vs Dep. Llacuabamba (La Libertad)

UDA de Huancavelica vs Sport Atlas (Huancavelica)

ADT de Tarma (Junín) vs Escuela de Fútbol JTR (Junín)

Credicoop San Román (Puno) vs Alfonso Ugarte (Puno)

Estrella Azul (Callao) vs Palmeiras (Callao)

Dep. Garcilaso (Cusco) vs Yawars Ollantaytambo (Cusco)

Las Américas (Ica) vs Octavio Espinoza (Ica)

Municipal de Aguaytía (Ucayali) vs Colegio Comercio (Ucayali)

Municipal de Agomarca (Cerro de Pasco) vs San Juan de Yanacocha (Cerro de Pasco)

FC Carlos Stein (Lambayeque) vs JJ Arquitectura (Lambayeque)

Comerciantes FC (Loreto) vs Deportivo Manaos (Loreto)

Dorado FC (San Martín) vs AD Tahuishco (San Martín)

Dep. Maldonado (Madre de Dios) vs Hospital Santa Rosa (Madre de Dios)

Credicoop San Cristobal (Moquegua) vs Juvenil Quele

Alianza Zorritos (Tumbes) vs UNT (Tumbes)

Municipal Jazán (Amazonas) vs Sporting Victoria (Amazonas)

Sport Chorillos (Piura) vs Sport Estrella Roja (Piura)

Racing Club (Huánuco) vs Tambillo Grande (Huánuco)

Miguel Grau (Apurímac) vs Andahuaylas FC (Apurímac)

Nacional FBC (Arequipa) vs Futuro Majes (Arequipa)

Sport Huanta (Ayacucho) vs UNSCH

Las Palmas (Cajamarca) vs Cultural Volante (Cajamarca)

Tabla de posiciones de la Etapa Nacional de la Copa Perú