¿Sin Copa Perú en el 2020? Dirigente confirma que torneo podría suspenderse hasta el 2021 | Covid-19

El fútbol para el Gobierno peruano es la última prioridad por el Coronavirus y no es un secreto a voces. El Apertura aún no tiene fecha de reinicio y en estos momentos la posibilidad que sea suspendido hasta el próximo año es válida.

¿Qué pasará con la Copa Perú? Al respecto, El presidente de la Comisión de Fútbol Aficionado, Luis Duarte, detalló lo que ocurrirá con el "fútbol macho" en esta temporada.

"Como todas las instituciones del país, nos sentimos preocupados por lo que está sucediendo, que no se ha medido las consecuencias hasta donde va a llegar. El único que nos puede visorar es el Gobierno, pero ya no tiene esa fortaleza que tienen los países del primer mundo", explicó el dirigente.

"Creemos que en el presente año, en tanto no tengamos la viabilidad por parte del Estado para realizar las competencias deportivas a nivel de todo el territorio nacional y sobre todo la Copa Perú, que reúne bastante personas como hinchas y deportistas, será difícil afrontar la competencia futbolística", agregó Duarte a 'Hora Punta' de Ovación.

Asimismo, Luis Duarte reveló las primeras medidas que se tomaron. "Estamos suspendiendo la Copa Perú hasta que el Gobierno nos pueda abrir luces de esperanza en todo el trabajo que viene realizando en la emergencia nacional", manifestó.

Finalmente, el titular de la Comisión de Fútbol Aficionado comentó el diálogo que mantuvo con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

"No podemos trabajar si no tenemos la venia del Gobierno, porque nos encontramos en Emergencia. Conversé con Lozano, pero no podemos tener el visto bueno de la FPF mientras el Estado no te da la libertad de hacer las actividades, está prohibido. Mientras haya inmobilización social es imposible hacer una actividad y eso lamentablemente debemos comprender", sentenció Duarte.