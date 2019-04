¡Lo último! Universitario confirmó que el duelo ante Sport Huancayo fue cancelado

¡Cancelado! El duelo entre Universitario y Sport Huancayo correspondiente a la jornada 8 de la Liga 1 quedó suspendido por falta de garantías. El cuadro merengue confirmó que en los próximos días habrá una reunión entre las partes involucradas para pactar la nueva fecha de este encuentro.

"En virtud al mencionado oficio, la DISEDE ha dispuesto la cancelación del mencionado encuentro deportivo. En los próximos días, y luego de las coordinaciones correspondientes con las autoridades de la Liga 1, se informará la fecha y horario en la que se disputará el encuentro deportivo que ha sido cancelado", señala el comunicado de Universitario.

¿Por qué se canceló el Universitario vs Sport Huancayo? Este encuentro no contó con las garantías necesarias. “Se indicó que no cuenta con personal policial disponible para cubrir el servicio de seguridad el día del partido pactado para el sábado 6 de abril de 2019 en el Estadio Monumental por la fecha 8 de la Liga 1 Movistar"

Con esta noticia, Universitario deberá enfocarse en el duelo del próximo fin de semana ante Alianza Lima. El clásico del fútbol peruano está pactado para el lunes 15 de abril a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute