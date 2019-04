Eder Hermoza: "Juan José Oré y Ángel Comizzo fueron los técnicos que marcaron mi carrera"

Eder Hermoza fue el portero titular de aquella selección Sub-17 del año 2007 y que recibió el seudónimo de 'Jotitas' por el entrenador, Juan José Oré. El entonces jugador de Alianza Lima era considerado uno de los valores a seguir, pero lamentablemente no pudo sostener el buen rendimiento que tuvo con la 'Bicolor'.

No obstante, a sus 29 años, Hermoza considera haber alcanzado la madurez futbolística para seguir escalando en su carrera. El futbolista de Sport Huancayo se confesó con Libero en donde nos relató sus vivencias con Juan José Oré y Ángel Comizzo, así como su relación con su compadre Reimond Manco, y finalmente sobre el futuro que le vislumbra a Massimo Sandi, arquero de la selección peruana Sub-17 de Carlos Silvestri.

Han pasado tantos años y aún se te sigue recordando cómo 'Jotita'.

Si era una familia, era un sueño que pudimos cumplir. La verdad que siempre estamos en contacto.

Clasificaron a un Mundial bajo el mando de Juan José Oré. ¿Cómo era 'Jota Jota'?

Era un padre para nosotros. Nos enseño ser buenas personas, antes de ser buenos futbolistas. Fue lo que más me quedo de él. Un gran profesor.

Hiciste amistad con varios jugadores. ¿Qué tal te llevabas con Reimond Manco?

Es mi hermano. Yo soy padrino de su hijo Reimond Junior de dos añitos. Tenemos una buena relación. Con él hay muchas anécdotas, pero es mejor dejarla ahí (risas).

Varios de tus compañeros de esa generación quedaron en el camino. ¿Qué crees que pasó?

Solo el 20% llegó a Primera. Pocos fueron los que llegaron por perseverancia y otros por el factor suerte.

¿Sabes algo de tu ex compañeros que ya no le dan al balón?

Jairo Hernández es chef. Jersi Sócola es entrenador de menores y, de ahí, los demás tienen otra profesión

Cómo son las cosas en esa selección Sub-17: Pedro Gallese era tu suplente y ahora titular en la selección adulta.

Tuve la ocasión de atajar, me fue bien y ahora me alegra sus progresos en la selección adulta. Somos muy buenos amigos, cuando podemos comunicarnos lo hacemos. Pasamos una serie de anécdotas con Pedro, nosotros teníamos el cabello muy largo y cuando fuimos al mundial de Corea, no teníamos la crema para peinarnos y al final parecíamos unos locos

Gallese tiene una fuerte competencia con Cáceda y Carvallo. ¿Cómo vez a estos dos porteros de la selección?

Son dos buenos arqueros que van representar bien al Perú cuando se le de la oportunidad.

¿Terminó tu sueño de llegar a la la selección mayor?

Es la de todo futbolista y la oportunidad se la da uno, tienes que jugar bien en los partidos.

¿Cómo vez a Massimo Sandi, portero titular de la selección Sub-17?

Es un buen arquero. A a su corta edad ya es sólido y sobrio. He quedado impresionado.

¿Le ves condiciones para llegar en un momento a la selección adulta?

Claro, es un arquero muy seguro y completo.

¿Clasifican al Mundial de Brasil 2019?

Tienen todo para lograrlo han demostrado que son un gran equipo, pero veo a ellos con otra mentalidad que la de nosotros. Muchos llegarán a Primera.

Debe de observarse a jugadores de provincia

- En provincias hay talento, pero no solo preocuparse en lo futbolístico, sino en su alimentación y psicológico. Hay muchos factores para que puedan mejorar y así puedan competir. Tuve la ocasión de jugar en la reserva de Huancayo y la verdad me sorprende del talento que tienen.

Yendo a Sport Huancayo. ¿Es cierto que Marcelo Grioni - tu ex entrenador - es colérico?

No, es un gran entrenador y me dio en esta temporada de ser titular (delante están Joel Pinto y Salomón Libman).

Pero no la pasan bien ni en la Liga 1 ni en la Sudamericana.

Todo esto lo vamos a revertir porque hay un gran plantel. Sabemos del fastidio de la gente, pero nos estamos preparando para volver a la senda del triunfo.

Finalmente ¿Qué técnico fue el que marcó tu carrera?

Aparte de 'Jota Jota' en menores, el profesor Ángel Comizzo en Vallejo. Aprendí mucho de él.