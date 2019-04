Jairo Concha será baja por un mes en la San Martín tras lesión

Jairo Concha seguirá alejado de los campos de juego tras no lograr superar por completo su lesión en el quinto metatarsiano y, es por ello que estará fuera de tres semanas a más, según confirmó Álvaro Barco, Gerente Deportivo de la San Martín.

“Sabemos la lesión que tiene, que es una fisura en el quinto metatarsiano que no logra cicatrizar y es muy simple de diagnosticar, pero es un poco difícil la recuperación. Es una zona done riega poca sangre y so complica la cicatrización”, dijo Álvaro Barco para GolPerú.

Sobre la operación, el Gerente Deportivo señaló que los médicos están “evaluando si es que lo paramos y esperamos que cicatrice o le hacemos una intervención quirúrgica y lo ponemos un tornillo para agilizar su proceso de recuperación. Eso está en mano de los médicos. En líneas generales yo creo que Jairo Concha estará volviendo a las canchas en tres semanas o un poco más”

Con ello, Jairo Concha se estará perdiendo un aproximado de cinco partidos contra: Alianza Universidad, Binacional, Sport Huancayo, Alianza Lima y Sport Boys. De correr con suerte, el jugador santo estaría reapareciendo el próximo 12 de mayo para el duelo contra Sporting Cristal.