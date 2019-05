Alianza y Boys: ¿Cuántos años de prisión afrontarían Adrianzén y Rodríguez de comprobarse acusación?

Los jugadores profesionales de Alianza Lima, Christian Adrianzén, y Sport Boys, Josué Rodríguez, junto a otras dos más identificadas como Leandro Falcón Aguilar y Ayroni Arizaga Luyo, fueron acusados por una joven de 19 años de haberla violado en Punta Hermosa.

Este panorama generó que las instituciones señaladas decidan la separación de sus elementos. Esto se oficializó a través de los comunicados que enviaron Alianza Lima y Sport Boys mediante Twitter, pero el problema va mucho más allá: afrontarían una pena mínima de 20 años de prisión.

Líbero se contactó con el abogado penalista, Julio Rodríguez, para resolver las dudas legales que se mantienen entorno a este delicado caso. El letrado nos reveló dos detalles que terminarán siendo fundamentales.

"La pena mínima es de 20 años. Porque el delito es Violación de persona en incapacidad para resistirse", nos relató Rodríguez en la entrevista telefónica.

"Las pruebas que se puedan hallar en las investigaciones que ejecute el departamento de Medicina Legal serán fundamentales para el caso. No basta con la versión de las partes. Esto tiene que estar acompañado de los exámenes físicos y toxicológicos de la víctima para detectar el grado de alcohol que tenía. Todo eso es primordial para ver si se está ante un delito".

Sin embargo, según la información de La República, la Policía Nacional del Perú no entregó los resultados (el día 20 de mayo) del examen toxicológico como estaba previsto. La falta de esta información podría perjudicar la calificación del delito que realice la Fiscalía.

Sobre la aceptación de parte de los denunciados, entorno al haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, Rodríguez nos relató que no es sinónimo de confesión, puesto que dicho acto no es considerado un delito.

"El hecho que los jugadores hayan aceptado que tuvieron relaciones sexuales no quiere decir que estén admitiendo su culpa. Porque tener relaciones sexuales no es un hecho delictivo. Es parte de las libertades del Estado de Derecho. La discusión está enfrascada en si hubo o no consentimiento", declaró a Libero.

"Es un proceso bastante largo, lamentablemente. Para que se pueda emitir una sentencia, las investigaciones tienen que concluir y eso recién se está iniciando. En el caso hipotético que fueran sentenciados en primera instancia, tienen la posibilidad de apelar, pero estando en prisión", agregó.

Finalmente, el abogado penalista nos desveló dos detalles que serán primordiales para la conclusión del caso. También nos opinó acerca de los tres comunicados que enviaron la Policía Nacional del Perú entorno al acontecimiento: en la primera refieren que hubo flagrancia delictiva, en la segunda omiten dicha referencia y en la tercera señalan que no se "evidenció signos de lesiones traumáticas recientes".

"Son dos detalles que determinarán si hubo delito o no: si la víctima fue puesta en estado de incapacidad para resistirse bajo la ingesta de alcohol o alguna droga, o si se aprovecharon de ese estado", mencionó.

"La flagrancia delictiva no abarca el acto inmediato sino acciones posteriores. El delito (por el cual están siendo acusados los jugadores de Alianza Lima y Sport Boys) no requiere de lesiones físicas. Porque si se coloca deliberadamente a la persona bajo los efectos del alcohol o droga, no va a existir lesiones traumáticas de parte de la víctima, ya que perdió el sentido de resistencia para con la agresión", concluyó.