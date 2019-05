Roberto Mosquera negó posibilidad de llegar a Melgar

Una opción menos. En las últimas horas sonó el nombre de Roberto Mosquera como posible DT de Melgar, sin embargo, todo quedará simplemente como un rumor y todavía negado por el propio protagonista.

Roberto Mosquera, actual DT del Royal Pari de Bolivia, fue entrevistado por Radio Ovación y negó cualquier tipo de acercamiento con la dirigencia de Melgar para reemplazar a Jorge Pautasso.

"A mí nadie me llamó de Melgar, no tengo que hablar al respecto. Los únicos que me han preguntado sobre el tema son ustedes", expresó Mosquera.

En esa misma línea, el entrenador peruano valoró su compromiso con el Royal Pari, único club boliviano con vida en los torneos Conmebol. "Lo sensato era ganar de local, la idea era asegurar el resultado para poder luego plantear algo serio de visita. Nuestro rival es un equipo importante que está peleando los primeros lugares en Ecuador", afirmó.

Aunque la ilusión continental sigue latente, el Royal Pari se ubica en la zona baja de la tabla de posiciones en Bolivia. Sobre esta situación, Roberto Mosquera destacó la confianza de la dirigencia de su club.

"En Bolivia no se entiende qué son los procesos, pero la directiva sabe que este es un proceso responsable. Al llegar nosotros y quedarnos en Primera hicimos un buen trabajo, luego clasificar a la Sudamericana, luego avanzar a otra fase, hay un tema de gratitud de la directiva. Acá no han pensado en la destitución ya que hubo una compensación por ingresar dinero al club".

EL DATO:

Royal Pari, que venció 1-0 al Macará de Ecuador en la ida, definirá el próximo miércoles 29 su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019.