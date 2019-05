Juan Reynoso dejaría Real Garcilaso: "Vamos por todo o nos quedamos en la mediocridad" [VIDEO]

El entrenador de Real Garcilaso, Juan Reynoso, se mostró enfático en la última conferencia de prensa que realizó en el Cusco. El estratega nacional expresó su malestar por no haber recibido los pedidos que realizó antes de que arribe al 'Ombligo del Mundo'.

"Que no suene a queja, pero que suene a algo que nos está haciendo falta. El 100% de materiales que hemos pedido hace 8 semanas, si nos ha dado el 20% es demasiado. Estamos con unas carencias en materiales. Yo pensé que acá estaban, pero no las tienen", indicó el 'Cabezón'.

"Imagínate en el tema de muchachos. Yo hago una lista, hemos dado las pautas para scoutear (buscar) a provincias y la han retardado. Dicen que más adelante. Vamos a ver si seguimos en la misma sintonía. Derrepente nosotros queremos ir a un buen trote, a lo que vinimos. De poner Garcilaso en el sitial que se merece por el potencial institucional, pero del otro no quiere, la situación no se da, listo, no se da", agregó.

Finalmente, Reynoso indicó que el rumbo de Real Garcilaso quedará en manos de los directivos: van por la gloria o se mantienen en la mediocridad. "Esto se tiene que resolver ya porque el jugador que debe de venir a colaborar tiene que adaptarse a la altura, no estamos en el llano. Vamos a ver cómo se da. Todo pinta bien, pero necesitamos la otra parte. Vamos por todo o nos quedamos en la mediocridad. Hemos mejorado y eso que tenemos el pendiente de la Bolsa de Minutos, sino hubiésemos sumado más puntos".

"Hay gente que aprende con estos mensajes subliminales. A otros les gusta que le digas en privado, hay otros que no aprenden con nada. Y hay gente que espera ver resultados o espera que le digan que estamos trabajando bien para derrepente convencerse. A los señores (dueños de Real Garcilaso) los conozco poco [...] Yo no juego solo, no tiro los centros, esto es un trabajo en equipo y obviamente todos son importantes", concluyó.