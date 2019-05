Peter Arévalo respaldó a Juan Reynoso: "¿Por qué Real Garcilaso no le da facilidades? ¿Les interesa poco?" [VIDEO]

Las declaraciones del entrenador de Real Garcilaso, Juan Reynoso, en la última conferencia de prensa, terminaron por asombrar. ¿El motivo? El estratega nacional realizó una crítica generalizada contra los directivos de la institución cusqueña entorno a la falta de apoyo o poco interés para brindarle las herramientas que le faciliten el desarrollo de su trabajo.

Que no suene a queja, pero que suene a algo que nos está haciendo falta. El 100% de materiales que hemos pedido hace 8 semanas, si nos ha dado el 20% es demasiado. Estamos con unas carencias en materiales. Yo pensé que acá estaban, pero no las tienen", indicó el 'Cabezón'.

"Imagínate en el tema de muchachos. Yo hago una lista, hemos dado las pautas para scoutear (buscar) a provincias y la han retardado. Dicen que más adelante. Vamos a ver si seguimos en la misma sintonía. Derrepente nosotros queremos ir a un buen trote, a lo que vinimos. De poner Garcilaso en el sitial que se merece por el potencial institucional, pero si del otro lado no quiere, la situación no se da, listo, no se da", agregó.

Esta situación fue interpretada y analizada por Peter Arévalo, integrante del programa Fox Sports Radio Perú. Para 'Mr. Peet', Reynoso creyó haber arribado a una institución que poseía los implementos para ejecutar su filosofía, sin embargo, fue todo lo contrario.

"A partir de la capacidad económica (de Real Garcilaso), el profesor Juan Reynoso esperó encontrar las facilidades para desarrollar el trabajo como manda hoy el fútbol [...] ¿Qué esperas, tú, cuando diriges un equipo de fútbol? Que el club te brinde todas las herramientas. En este caso, para lo que pide Juan Reynoso, se imaginó otro escenario, a partir de la capacidad económica de los dueños de Real Garcilaso", refirió.

Arévalo hizo hincapié en que Real Garcilaso posee la capacidad económica de responder a las exigencias de Juan Reynoso, y así, pueda convertirse en una institución sólida en el fútbol peruano.

"Acá viene el tema. Si yo vengo a un club que tiene solvencia y le pido lo básico, lo elemental, para poner al equipo a pelear arriba y no me lo dan. ¿Por qué no me lo dan? ¿Les interesa poco? ¿No les interesa? ¿Por qué tienen el equipo de fútbol como si fuera su juguete? ¿Por qué? Allí viene el tema. (Juan Reynoso) No ha venido a un equipo 'pobrecito'", agregó.

"Ha venido a un equipo que tiene un complejo, el profesor Reynoso viene, mira las instalaciones y dice 'acá hay que potenciar el ámbito audiovisual. Con todo lo que tenemos y para buscar talento para la institución, tenemos que crear un departamento de scouting', y no se lo cumplen. No es que se lo está pidiendo a un mendigo, se lo pide a un equipo que puede", concluyó.