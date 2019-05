Claudio Vivas tras la derrota ante Melgar: "Le pido a la hinchada que vaya tranquila a Matute"

Sporting Cristal sufrió un duro revés en el Estadio Alberto Gallardo ante FBC Melgar. Los 'celestes' estaban en la obligación de sumar de a tres para acortar la diferencia que mantienen con Deportivo Binacional, sin embargo, no pudieron hacer respetar su localía.

Los dirigidos por Claudio Vivas empezaron ganando el juego ante los 'rojinegros' con el tempranero gol de Horacio Calcaterra, no obstante, Melgar, liderada por Bernardo Cuesta, reaccionó y terminó volteando el partido por 3-2.

El único beneficiado con este resultado es Deportivo Binacional, quien este domingo enfrenta a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, paradójicamente el mismo escenario donde Sporting Cristal se medirá ante Unión Española por la Copa Sudamericana.

A los 'bajopontinos' solo les basta empatar para clasificar a la siguiente ronda (octavos de final). La victoria por 3-0 en Chile le permite llegar con tranquilidad al duelo ante los sureños, sin embargo, el problema radica en la asistencia de los hinchas de Sporting Cristal.

La barra oficial de Alianza Lima ha manifestado a través de las redes sociales su rechazo entorno al préstamo del escenario para que la institución 'celeste' disputa su cotejo internacional: aducen que los hinchas de Sporting Cristal realizarán desmanes dentro del recinto deportivo.

Ante este panorama, Claudio Vivas, post-partido contra FBC Melgar, pidió a los hinchas de Sporting Cristal que decidan acudir a Matute, comportarse en el duelo internacional que sostendrán ante Unión Española, por la segunda fase de la Copa Sudamericana.

"Hay que agradecer al club Alianza que nos preste su cancha. El estadio reúne las condiciones para poder jugar, que la gente vaya tranquila, que aliente a Cristal y nosotros trataremos en el campo de pasar a la siguiente fase", indicó Vivas.

"Vamos a preparar el partido como una final. Tenemos que ver la evolución de los futbolistas que no estuvieron hoy. También hay que decir que el rival viene descansado porque supieron aprovechar el reglamento que los avala, de no jugar el fin de semana, cosa que nosotros no hicimos", agregó.

Sobre la derrota ante FBC Melgar, Vivas reflexionó e indicó que jugaron mal. "La explicación que tengo es que hicimos todo lo posible para ganarlo. Hoy no jugamos bien, pero tuvimos grandes posibilidades de podernos con un resultado mejor. Si hoy finalizaría el campeonato, no lo perdemos hoy, sino en los últimos tres compromisos que tuvimos", detalló.