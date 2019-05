Pablo Bengoechea y su filosofía que ha encandilado Alianza Lima: "En el fútbol hay tiempo para todo"

¿Por qué retorna Pablo Bengoechea? Parece ser una de las principales preguntas que se realiza un gran sector de la hinchada de Alianza Lima. Y es que el estilo que pregonó el entrenador uruguayo en los años 2017 y 2018 defraudó a algunos, pero también encandiló a otros.

"Esto es fútbol", es la frase ganadora del 'Profesor', quien en reiteradas ocasiones la supo utilizar para explicar algunos de los encuentros que disputó durante su primera estancia en la institución de La Victoria.

Sin embargo, el lema principal de Pablo Bengoechea es GANAR. La máxima en el fútbol son las victorias, empero, la historia de Alianza Lima supone un gran reto para cualquier estratega que piense dirigir al conjunto victoriano, y ello ocurrió con el técnico 'oriental'.

El 'estilo uruguayo' fue cuestionado debido al exceso de 'pelotazos' que usó en el 2017 (y que terminó funcionando). La misma tónica fue utilizada en el 2018, y le alcanzó para disputar la final ante Sporting Cristal, sin embargo, fue avasallado por el equipo de Mario Salas.

Entonces, la interrogante vuelve a saltar nuevamente ¿Por qué retorna Pablo Bengoechea a Alianza Lima? Por su mentalidad ganadora, mesura y visión respecto al crecimiento institucional del club victoriano, este último fue muy valorado en la directiva.

Recordemos que la plantilla de Alianza Lima de la temporada 2017 y 2018 fueron muy austeras. Bengoechea tuvo el gran acierto de traer a Luis Aguiar, así como la identificación de jugadores de 'altura' como fueron los casos de Janio Pósito y Mario Velarde. Nunca puso peros, todo lo contrario, trabajó con lo que había y siempre buscó una mejoría a nivel institucional: lideró el convenio que estableció tiempo después Alianza Lima con Esther Grande de Betin.

Créditos: Gio

"Lo que siempre me explicaron y yo ahora les explico a los jugadores de Alianza, es que en el fútbol hay tiempo para todo. Depende del día te puedes acostar a las 3 o 4 de la mañana como a las 9 o 10 de la noche. Depende que tan cerca estás de la competencia y lo que hay que hacer es elegir el momento adecuado para todo", indicó en entrevista Pablo Bengoechea a Fox Sports.

Bengoechea supo potenciar jugadores como fueron los casos de Kevin Quevedo, Aldair Fuentes, Gonzalo Sánchez, Kevin Ferreyra entre otros. Esta manera de llevar a los jóvenes es otra de las grandes atracciones: el universo creció a comparación del año 2017 y 2018 respecto a las apariciones de Mauricio Matzuda y Miguel Cornejo.

"No hay que estar las 24 horas de los 365 días del año ni entrenando ni descansando. Hay tiempo para todo. Si uno da 10 horas libres no es para que el jugador se vaya a emborrachar. Son 10 horas libres para pasear, para ver a gente que no es el compañero, para ver a un amigo, para ir de compras, para traer un regalo para los hijos, para la esposa o padres. Es para aprovechar de esa forma", agregó.

Finalmente, recordemos que los jugadores contratados por la dirigencia de Alianza Lima fueron por encargo de Pablo Bengoechea, antes de tomar la decisión de alejarse de la institución 'blanquiazul' a finales de 2018. Ese plus podría decantar en el Torneo Clausura 2019.