Jugador de Alianza Lima y su inesperada reacción en vivo tras enterarse que Pablo Bengoechea vuelve al club [VIDEO]

Alianza Lima se reencontró con el triunfo esta tarde en el Alejandro Villanueva en un encuentro que marcó el último partido de Víctor Reyes como DT blanquiazul ya que se hizo oficial el regreso del uruguayo Pablo Bengoechea al club.

Uno de los que iniciaron las acciones fue el lateral izquierdo Dylan Caro, quien hizo su debut absoluto con Alianza y jugó todo el primer tiempo, teniendo un par de minutos en la parte complementaria, retirándose con un desempeño aceptable.

Tras la culminación del duelo en el cual Alianza Lima se impuso por 2-1, Caro fue entrevistado por Gol Perú. El defensor se mostraba tranquilo ante las primeras preguntas que le hicieron. Pero cuando le pidieron su opinión sobre la vuelta de Bengoechea, su rostro evidenció que no sabía nada del tema.

"¿Qué te parece el regreso del Pablo Bengoechea?", fue la pregunta que le hicieron. Rápidamente sus ojos expresaron que no estaba informado por lo que no le quedó de otra que expresar "recién me acabo de enterar".

Segundos después, Caro soltó una risa debido a su nerviosismo para luego calmarse y manejar el tema, agregando lo siguiente: "Seguro el 'profe' le dará mayor confianza a todos".

Como se recuerda, minutos antes de que se inicie el partido entre Alianza Lima y Binacional por la fecha 15 del Apertura de la Liga 1, el propio cuadro blanquiazul comunicó mediante redes sociales la vuelta de Pablo Bengoechea para afrontar el Torneo Bicentenario y el Torneo Clausura.