Alianza Lima respondió los "extraños olores" que adujo Binacional en los camerinos de Matute [VIDEO]

El jefe de equipo de Alianza Lima, Renzo Gayoso, respondió a las polémicas declaraciones del entrenador de Deportivo Binacional, Javier Arce, quien en conferencia de prensa detalló acerca de un incidente ocurrido en el camerino visitante durante el entretiempo del duelo en Matute.

“Entré al camerino, tomé agua y comencé a sentir un ardor en las fosas nasales. Fue muy raro; incluso me afectó la vista. Los jugadores también se vieron afectados por inhalar ese aire. No era la frotación porque la frotación se siente, huele fuerte. El comisario me dijo que no era gas pimienta, que conocía esos temas. Tuvimos que desalojar e hicimos la charla y recuperación en las escaleras”, indicó Arce.

No obstante, Renzo Gayoso aseveró que la institución 'blanquiazul' otorga las llaves del camerino para los rivales que pisen Matute y que, en adelante, serán ellos los encargados de asumir las responsabilidades.

"Cuando han ingresado los jugadores de Binacional (al camerino de la visita) han sentido como un olor a pimienta, como mencionan ellos [...] Nosotros otorgamos la llave al equipo visitante, ellos son responsables del camerino. Si hubieran visto algo o alguien que haya ingresado, lo hubiesen manifestado antes no esperar que venga el equipo. No quiero pensar mal de ellos. Nosotros no hacemos esas prácticas. No tenemos para qué", indicó en Fox Sports.

Finalmente, mencionó que acudirán a las cámaras de seguridad en caso Deportivo Binacional presente alguna queja: será vital la observación de dichas imágenes para determinar los grados de responsabilidad.

"Yo he estado en mi oficina cuando me han informado. Las personas encargadas del tema han ingresado y han hablado con el comisario, quien le dio el tiempo necesario para que puedan reestablecerse los jugadores y así seguir jugando. Me imagino que irá a haber una queja, pero nosotros tenemos cámaras, tenemos todo para defendernos. Es algo ilógico", concluyó.