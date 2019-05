Jersson Vásquez y su dura respuesta a Erick Osores: “Ya nos vamos a encontrar” [FOTO]

Universitario atraviesa por un duro momento en el Torneo Apertura al sumar su cuarta derrota consecutiva en la Liga 1 Movistar tras caer el sábado ante Ayacucho FC. Por ello, Nicolás Córdova se encuentra con las horas contadas y en las próximas horas sería cesado por la administración crema.

Esto fue resaltado por el programa 'Fútbol en América’ a través de su conductor Erick Osores quien criticó duramente al presente de Universitario lo cual no gustó para nada al lateral izquierdo del cuadro crema, Jersson Vásquez.

Al ser consultado por su compañero Oscar Del Portal sobre qué es lo que hacía bien Universitario, Erick Osores contestó: “Nada”. Esto significó la detonante para Jersson Vásquez que utilizó las historias de esta red social para contestarle al conductor.

“Erick Osores dice que la U no hace nada bueno. OK, ya nos cruzaremos. Respetos guardan respetos”, indicó al lateral izquierdo de Universitario. Sin duda que un duro mensaje de Jersson Vásquez para el conductor que no se cayó nada al momento de criticar al cuadro crema.