Germán Leguía: "Nicolás Córdova nunca debió venir a Universitario ni tampoco Pedro Troglio" [VIDEO]

Germán Leguía no tuvo reparos en criticar la campaña realizada por Nicolás Córdova en Universitario de Deportes, así como la de su antecesor y posible candidato a llegar a Ate, Pedro Troglio: "nunca debieron de llegar ambos", refirió el ídolo crema.

"Para mí, nunca debió de venir ni Troglio ni él (Nicolás Córdova). Se lo dije y si buscas mi declaración (de esa época) se lo dije. No son entrenadores para la U. No digo que sean malos técnicos. Derrepente (encajan) en equipos que se meten atrás o que contragolpean, que es el estilo de Troglio, pero (esa filosofía) no es para Universitario. Nunca supieron lo que es Universitario", señaló.

Leguía se basa en la fragilidad defensiva que presentó Universitario de Deportes a lo largo de estos años. "Acá, en la U, el mejor jugador no puede ser el portero. El año pasado lo fue Zubzuck y ahora es Carvallo. El arquero te puede salvar una, pero no 27. La vez pasada, Municipal le pateó 27 veces. Allí te das cuenta todo el desastre que fueron Troglio y Córdova", declaró a Fox Sports.

Entorno a quien debería de asumir las riendas de la U, 'Cocoliche' indicó que buscaría uno de la escuela de Vélez Sarsfield: iría por la recomendación de Ricardo Gareca. "Hablaría con Ricardo Gareca (para que me recomiende) alguien de Vélez. Piazza y Ricardo han sido de lo mejor que ha tenido la U hablando de entrenadores extranjeros. Los entrenadores que han pasado por Vélez trabajaron en menores y después fueron a la mayor: acuérdate de Piazza y Ricardo, todo los jugadores que sacaron y campeonaron", agregó.

"Desde que salió Roberto Chale, entró Troglio y recuerda lo que dijo, busca sus declaraciones: 'Yo no puedo contratar, cómo voy a jugar si no contrato' (risas). Los chicos que estaban lo miran... Ya estás 'muerto'. Sacó al chico Paulo de la Cruz que era Messi, era Messi, pero mes y medio que jugó y que no volvió a jugar más. No lo puso más después de alabarlo", detalló.

Finalmente, Leguía no puede entender cómo es que Nicolás Córdova se atrevió a decir que los jugadores de las divisiones de Universitario de Deportes no tenían nivel para disputar el campeonato de la Liga 1.

"Casi me mata cuando dijo eso (que los juveniles de la U no tenían el nivel para reemplazar a un titular). Me hizo acordar a Troglio, igualito. Él no ha venido a sacar jóvenes, él ha venido a ganar, o sea, prácticamente un equipo master. Cuando trajo a los jugadores (refuerzos), yo le dije al 'Puma': 'derrepente nos llama a nosotros'", ironizó.

"Cuando un entrenador dice esas declaraciones (la del nivel de los juveniles de Universitario de Deportes) ya no sirve para nada. En el camarin puedes decir mil cosas, afuera no", concluyó.