César Cueto: "Esperemos que la identidad de Alianza no se pierda con la vuelta de Bengoechea”

Alianza Lima anunció la vuelta de Pablo Bengoechea como entrenador para lo que resta de la Liga 1 Movistar. El entrenador charrúa no es del agrado de todos los hinchas íntimos a pesar de haber sido campeón en el 2017 y subcampeón en el 2018.

Sobre este tema, uno de los ídolos máximos de Alianza Lima como lo es César Cueto, conversó con Radio Nacional y dejó en claro que espera que Pablo Bengoechea no pierda el estilo característico del equipo blanquiazul a lo largo de la historia.

"Esperemos que la identidad de Alianza Lima no se pierda con la vuelta de Pablo Bengoechea, a veces veo los partidos, no me llena, pero si lo sigo. La picardía no se puede perder, es algo innato dentro del momento futbolístico”, señaló César Cueto.

De igual forma, César Cueto espera que Alianza Lima les dé mayor oportunidad a las divisiones menores: "Pienso que la actualidad de Alianza Lima debe estar basada en menores. Recién le dan cabida a Jaime Duarte y Ernesto Arakaki, sus frutos se dan mediante trabajo, los menores que estaban en sus manos hoy demuestran en el primer equipo, capacidad tienen, después vendrá lo físico".