Juan Pajuelo: “Voy a disfrutar al máximo ser el entrenador de Universitario” [VIDEO]

Comenzó la era Pajuelo. Universitario cumplió un nuevo día de entrenamientos en el predio de Campomar al mando del entrenador interino Juan Pajuelo, el mismo que habló con los medios en conferencia de prensa dejando más de una frase para resaltar.

En primer lugar, Juan Pajuelo agradeció a la Administración de Carlos Moreno por la oportunidad: "La administración decidió que me haga cargo de los dos partidos que queden del Apertura, y de ahí yo disfrutaré cada entrenamiento. Agradezco a Dios esta oportunidad y la confianza de la administración”.

Por otro lado, el técnico interino de Universitario no descartó en un futuro ser el DT principal del cuadro crema: "¿Quién no quisiera ser técnico de Universitario de Deportes? El club más grande del país, pero sé que todo tiene su tiempo y los tiempos son de Dios. Voy a disfrutar al máximo con el deseo y anhelo de algún momento ser el técnico principal".

Para finalizar, Juan Pajuelo agradeció y reconoció el trabajo realizado por Nicolás Córdova a pesar de los malos resultados: "Le agradecimos al profesor Nicolás Córdova. Me fui del club hace casi 4 años y, ahora que he vuelto, he visto grandes mejoras, y mucho de eso se lo debemos a él".