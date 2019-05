Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO por la Jornada 16 del Apertura de la Liga 1 Movistar

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO GolPerú | este viernes 31 de mayo a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar 2019. El encuentro se jugará en el Estadio Huancayo y será transmitido por la señal de Gol Perú, mientras que podrás seguir todas las incidencias del encuentro, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El club Alianza Lima buscará quebrar una dura racha negativa jugando condición de visitante, pues solo ganaron uno de los 10 partidos que jugó, incluyendo la Liga 1 y la Copa Libertadores. El único triunfo fue 2-1 sobre Cantolao el pasado 9 de marzo, las demás fueron 7 derrotas y dos empates. Los malos resultados se vieron reflejados en la tabla de posiciones, donde quedaron muy relegados.

📸Así fue la llegada de nuestro primer equipo a Huancayo para el duelo ante Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Apertura. Nuestra hinchada le brindó un caluroso recibimiento al equipo.#ArribaAlianza pic.twitter.com/lVVjcc48CA — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 31 de mayo de 2019

Víctor Reyes todavía será el encargado de dirigir este partido, a pesar de la confirmación de Pablo Bengoechea como el reemplazante oficial de Miguel Ángel Russo. El entrenador interino ha mostrado una mejora en cuanto al desempeño futbolístico del equipo, apelando a las jóvenes figuras como Mauricio Matzuda, José Gallardo y Miguel Cornejo. Buscarán hacer que Mauricio Affonso pase desapercibido.

En tanto, Sport Huancayo se encuentra en un gran momento desde la llegada del entrenador Carlos Ramacciotti, quien sacó de los últimos lugares en el que lo dejó Marcelo Grioni. En total, el ‘Rojo Matador’ suma 6 encuentros sin saber lo que es la derrota, además de un total de 5 juego al hilo en casa sin saber que es perder. La motivación es extra por enfrentar a Alianza Lima.

La última presentación de Sport Huancayo en casa fue el lunes, ante Unión Comercio, juego que terminaron ganando por 3-1. Carlos Neumann es la principal referencia en el ataque, con quien los huancaínos quieren hacer la fiesta en sus tierras. La Liga 1 en su fecha 16 inicio con tremendo partido.

📋¡ATENCIÓN BLANQUIAZUL!

Ellos son los jugadores convocados que viajarán a Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo por la fecha 16 del Torneo Apertura. #ArribaAlianza 💙



▶️Nuestros jugadores viajan seguros gracias a @assistcard pic.twitter.com/rGVGKRF1J4 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) 30 de mayo de 2019

POSIBLES ALINEACIONES DEL ALIANZA LIMA vs SPORT HUANCAYO EN VIVO ONLINE

XI Alianza Lima: Espinoza; Salazar, Beltrán, Godoy, Rosell, Cartagena, Ramírez, Cornejo, Matzuda, Quevedo y Ugarriza.

XI Sport Huancayo: Pinto; Balta, Corrales, Maldonado, Martínez, Valverde, Salcedo, Velásquez, Lliuya, Takeuchi y Neumann.

HORARIOS DEL ALIANZA LIMA vs SPORT HUANCAYO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (hora peruana)

ALIANZA LIMA vs SPORT HUANCAYO EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

