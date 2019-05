Melgar vs Cesar Vallejo EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

Melgar vs Cesar Vallejo EN VIVO GolPerú | este sábado 01 de junio a las 8:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar 2019 El encuentro se jugará en el Estadio Monumental UNSA y será transmitido por la señal de Gol Perú, mientras que podrás seguir todas las incidencias del encuentro, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

📷 Esta mañana nuestros entrenamientos se realizaron en la VIDEFA de Characato.



¡Vamos a cerrar el apertura con la cabeza bien en alto!🔴⚫️ pic.twitter.com/WbZPZ7QEIZ — FBC Melgar (@MelgarOficial) 30 de mayo de 2019

Melgar recibirá en su casa a cuadro ‘poeta’ por una fecha más del Torneo Peruano, el equipo arequipeño que se encuentra en la casilla 12 de la tabla posiciones con 20 puntos, buscará sumar en casa junto a su gente y salir del mal momento por el que atraviesan.

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante la U. Catolica y la renuncia de su director técnico, Jorge Pautaso, los ´roginegros’ intentaran reponerse y enfocarse de lleno al torneo local, sufrió algunas bajas de importancia para el partido del sábado: Joel Sánchez, Marco Valencia y Carlos Cáceda por su convocatoria a la selección nacional.

Por otro lado, se encuentra Cesar Vallejo que se encuentra en una posición más cómoda y llega ubicado la cuarta casilla con 23 puntos y llega de ganar a Manucci por la mÍnima en la jornada anterior.

El plantel completó un día más de entrenamiento en la Villa Poeta. 👊🏽#FuerzaVallejo pic.twitter.com/tiHwuTWDPK — UCV Club Deportivo (@clubucv) 30 de mayo de 2019

En el encuentro ante los trujillanos sufrieron la agresión a su guardameta, Raúl Fernández, quien fue víctima de actos violentos, por parte de un comunicado que emitió el club, el ex arquero de la Universitario de Deportes sufrió insultos y agresiones al vehículo en el que se movilizaba él y su familia.

Melgar vs Cesar Vallejo: POSIBLES ALINIACIONES

Melgar: Campos, Acasiete, Minzún Quina, Torres, Leudo, Arismendi, Hinostroza, Loyola, Cuesta, Fernández, Gonzales Vigil.

César Vallejo: Libman, Ciucci, Cardoza, Requena, Quinteros, Viza, Vega, Gordillo, Santisteban, Benítes, Díaz.

HORARIOS DE MELGAR vs CESAR VALLEJO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 a.m. (hora peruana)